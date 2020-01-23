Как победить осеннюю хандру и полюбить пасмурную погоду

Сетовать на погоду, конечно же, можно, но поможет ли это вам преодолеть осеннее унылое настроение и внести несколько ярких красок в свою жизнь? Скорее всего, нет. Ведь правда? Осень — это удивительная пора, но лишь для некоторых она становится действительно чем-то вроде подарка, который преподносит сама природа.

Да, как-то сложно переубедить себя, что после теплого летнего солнышка можно как-то резко полюбить прохладную и ветреную осень, но, поверьте, все в этой жизни зависит только от нас, и как бы там ни было, только вы можете изменить свое впечатление от этого времени года. Сегодня мы постараемся сделать так, чтобы вы для начала перестали воспринимать осень как нечто печальное, а поверили, что даже в самую пасмурную погоду ваше настроение может быть на высоте.

Осень как средство отдохнуть

Уже давно известно, что осенью очень часто у многих людей падает настроение, и все становится серо и уныло. Некоторые впадают в полноценную депрессию, другие же начинают попросту хандрить и целыми днями ходить грустными. Такое настроение зависит сугубо от индивидуальных особенностей организма. Некоторые без особых трудностей переносят какие-либо перемены в погоде, другие же, наоборот, слишком хорошо чувствуют все эти перепады. Но почему бы не посмотреть на осень как на своеобразное средство, чтобы отдохнуть от яркого и суматошного лета? Постарайтесь каждый вечер оставлять пару часов для себя: почитайте книгу, посмотрите фильм или же послушайте любимую музыку. Кроме этого, теплый плед и горячая кружка кофе, чая или какао может сотворить чудо после тяжелого трудового дня, поверьте нам. Не нужно, приходя с работы, сразу же бежать мыть посуду или же убирать. Отдохните пару минут, придите в себя и просто постарайтесь делать все спокойно.

А на работе всегда лето

Как же сделать так, чтобы на работе было постоянное лето, даже если за окном идет дождь с градом? Все достаточно просто! Необходимо преобразить свое рабочее место. Тут нет каких-либо особых указаний, достаточно просто проявить чуточку креативности. Сделайте так, чтобы весь ваш стол запестрил самыми разными красками. Купите разноцветные ручки, новый цветастый блокнот и обязательно разноцветные стикеры. Пусть эта цветочная гамма напоминает вам о том, что лето всегда с вами, и оно никуда не делось. Достаточно просто дать ему время отдохнуть, и оно обязательно к вам вернется.

Чтобы не было так скучно и грустно дома

А теперь давайте поговорим о вашем жилище. Никогда не поздно просто взять и что-то сменить в интерьере своей квартиры или же дома. Если вы понимаете, что родные стены уже не просто не радуют, а наоборот, давят со всех сторон, то пора что-то с этим делать. Большинство психологов предлагают своим клиентам, которые сталкиваются с осенней хандорой, работать не только с самим собой, но и тем, что тебя окружает. Обстановка в доме, как психологическая, так и визуальная, крайне влияет на настроение человека. Поэтому хватит заедать свои накопившиеся проблемы тортиками, а давайте откладывать эти деньги и покупать что-то яркое в свой дом. Это может быть пара совершенно невероятно ярких подушек, теплый плед или же новое постельное белье. Меняйте все, что считаете нужным, главное не забывайте, что всего должно быть в меру. Не нужно перенасыщать красками свое спальное место. В этом случае, вы попросту можете опять вернуться к исходной точке.

Не забывайте про себя

Просто оглянитесь вокруг. Неужели вы не замечаете, что люди стали какими-то унылыми, одежда их потускнела, и все куда-то постоянно спешат и спешат. Не нужно брать пример с таких людей. Достаточно просто начать менять что-то в себе. Купите яркий шарф, необычную сумку или же пальто интересной раскраски. Не уподобляйтесь всем тем, кто носит верхнюю одежду темных тонов. Осень — совершенно не темное время года, а наоборот, весьма светлое и разноцветное. Главное, что необходимо сделать — это увидеть всю цветовую гамму, которую предлагает нам это замечательное время года. Разбавляйте свою жизнь красками и новыми впечатлениями. Если, спустя год, вы будете помнить эту осень только с наилучшей стороны, то поверьте, следующую вы бояться уже не будете.