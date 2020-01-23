За полгода китайский коронавирус может убить 30 млн человек

Некоторые эксперты считают, что разгадку эпидемии следует искать не в настоящем, а в прошлом. По словам Билл Гейтса, с определенной периодичностью случаются различные штаммы. Они распространяются по всему миру, унося огромное количество жизней. Мир не готов к любого рода пандемии, при этом вероятность её появления огромна.

Усложняет ситуацию факт, что сегодня люди могут перемещаться между континентами всего за пару часов. Институт моделирования заболеваний представил карту, на которой показано, что за 6 месяцев новый штамм может убить 30 млн человек. В 1918 году подобный грипп убил 50 млн человек.

К пандемии нужно готовиться так же серьезно, как и к войне. Распространение коронавируса продолжается, никто толком не знает, как усмирить проблему.