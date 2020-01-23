Марс в прошлом был обитаем: представлено новое доказательство

Специалисты из Токийского технологического института уверены, что когда-то условия на Красной планете были такими, как на Земле. Учёные удивляются, почему до сих пор не нашли останков живых созданий.

Схожести с нашей планетой были замечены в уровне солености и кислотности, анализ грунта производил марсоход Curiosity. Данные в итоге оказались идентичными с теми, которые были на Земле 3,5 млрд лет назад. Именно в то время на голубом шаре начала зарождаться жизнь.

С каждым новым исследованием становится всё больше доказательств пригодности в прошлом Марса для жизни. Может быть, даже по сей день сохранились какие-то микроорганизмы. Сейчас учёные изучают виды химии воды, способной генерировать минералы, как на Марсе. Достоверно известно о наличии в прошлом воды с подходящим уровнем pH для жизни.

В этом году будет отправлен ещё один марсоход, который должен повысить шансы нахождения признаков жизни на соседней планете.