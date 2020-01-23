Власти Алтайского края продлили режим в проблемном Яровом из-за сложностей ТЭЦ

23 января в правительстве Алтайского края прошло заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Яровом под председательством вице-губернатора Игоря Степаненко. После обсуждения текущей ситуации с отоплением в городе было принято решение продлить режим ЧС, информирует краевой кабмин. Чиновники также анонсировали, что в скором времени будут рассмотрены варианты выхода из ситуации, однако о каких именно мерах идет речь, не уточнили.

В ходе заседания Степаненко напомнил, что оперативный штаб был создан, согласно постановлению губернатора Виктора Томенко, с целью обеспечения межведомственного взаимодействия органов управления, сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по решению возникающих вопросов. Режим ЧС был введен в Яровом два месяца назад из-за проблем с теплоснабжением города, и пока решить их окончательно не удалось. В то же время зампред правительства региона Александр Климин рассказал, что за время режима ЧС на ТЭЦ Ярового был наведен порядок: создан нормативный запас угля, предприятие работает, проводит профилактические ремонтные работы. «Однако напряженная обстановка на станции сохраняется. В связи с этим режим ЧС надо сохранять для восстановления нормальной деятельности и жизнеобеспечения жителей Ярового», — туманно пояснил Климин.

Присутствовавший на совещании глава Ярового Виталий Самобочий в свою очередь доложил, что на текущий момент ими закуплено почти 30 тысяч тонн угля. «Угля достаточно до 22 февраля с учетом максимального расхода топлива. В наличии также 110 тонн мазута. Из-за снегопада был увеличен его расход: в день жгли по 15 -20 тонн. Закуплены необходимые материально-технические средства, к примеру, трубы для ремонта не только самой станции, но и возникающих порывов на теплосетях. Информационный центр сообщает населению о той работе, которая ведется в рамках чрезвычайной ситуации», — рассказал Самобочий, особо подчеркнув, что часть работ можно будет выполнить только после окончания отопительного сезона.

Добавим также, что МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» в настоящее время наделен статусом единой теплоснабжающей организации. Им был произведен перерасчет платы граждан за услуги по отоплению ненадлежащего качества, а также в полном объеме выполнен перерасчет заработной платы работников — на данный момент задолженности муниципального предприятия перед сотрудниками нет. Участники совещания также отметили, что в ближайшее время стоит собрать актив и общественность города, чтобы обсудить иные, альтернативные варианты теплоснабжения Ярового, которые пока не были представлены.

Напомним, в данный момент в Яровом действует режим ЧС из-за нестабильной работы местной ТЭЦ, которая не смогла выдать нормативную температуру теплоносителя из-за некачественного угля. Этому предшествовало несколько остановок котлов в первые же два месяца отопительного сезона – оборудование требовало серьезного ремонта. Учредитель компании-собственника ТЭЦ «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер утверждал, что проблемы произошли из-за некачественных материалов, которые использовал МУП «ЯТЭК» при подготовке котлов к работе в зимний период.

После вмешательства краевых властей температура в квартирах горожан уже пришла в норму, однако существует еще целый ряд вопросов, требующих внимания оперативного штаба. В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил направить Яровому дополнительный транш из регионального бюджета. Город изначально получил 40 млн рублей на приобретение топлива. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 28 ноября 2019 года. А уже 16 декабря решением губернатора городу было направлено еще 60 млн рублей. Как пояснил ИА «Банкфакс» первый замглавы Ярового Николай Бачурин, в основном эти средства пошли на закупку угля.