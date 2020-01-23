Над Каймановыми островами появилось облако в форме малыша Йоды

Явление возникло через месяц после того, как Малыша Йода признали самым популярным персонажем прошлого года. Уникальный снимок был сделан над Каймановыми островами – очаровательными тремя островами в Карибском море.

Пользователи сайта начали шутить, что Малыш забрел на острова с целью отдохнуть после тяжелых съемок. Некоторые предположили, что герой является любителем подводного плавания.

Фото на самом деле получилось весьма необычным и загадочным, поэтому не удивительно, что оно привлекло так много внимания к себе. Снимок распространился уже по всему интернету.