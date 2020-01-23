СМИ: Хуснуллин будет курировать в правительстве РФ не только строительство​

Новый заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, возможно, будет курировать не только строительную сферу. К нему может перейти часть «дорожной», транспортной и ипотечной тематики, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент Хуснуллин ответственен за министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и выполнение национального проекта по жилью. Источники газеты в правительстве подтвердили факт «плодотворного диалога» об уточнении полномочий нового вице-премьера. По словам собеседников газеты, «у Хуснуллина, как бывшего вице-мэра Москвы, есть экспертиза в этой сфере».

Один из источников утверждает, что Хуснуллин также готов взять на себя координацию строительной инвестполитики и развития рынка стройматериалов.

«„Разносить“ два вопроса по разным вице-премьерам было бы неэффективно», — указал он.

Хуснуллина назначили заместителем председателя правительства РФ 21 января. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Накануне на первом совещании вице-премьер назвал ключевые направления работы минстроя РТ и рассказал о задаче, поставленной главой государства. Президент РТ Рустам Минниханов охарактеризовал Хуснуллина как очень системного, четкого и жесткого руководителя.

Несколько часов назад стало известно, что первым замглавы минстроя РФ стал Ирек Файзуллин, возглавлявший министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.