Сроки введения единой валюты России и Беларуси назвали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий уверен, что единая валюта в России и Беларуси может появиться не ранее 2030 года, сообщает РИА «Новости».

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Депутат отметил, что вопрос введения единой валюты в Союзном государстве, создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад (26 января 2000 года), обсуждается уже в течение долгого времени.

«С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», — отметил Водолацкий.

По его словам, сейчас ведется активная работа над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях двух государств, в том числе в области единой валюты.

Напомним, в 2019 году за введение единой валюты высказывались и Москва, и Минск. Полагалось, что это возможно в условиях создания единого экономического пространства «по всем направлениям».

Водолацкий также подчеркнул, что Россия и Беларусь уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

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