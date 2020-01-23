У Луцьку п’яна матір посеред вулиці залишила дитину у візочку. ФОТО

У Луцьку на вулиці Електроапаратній знайшли дитину у візочку.

Учора, близько 22-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення, що небайдужі громадяни знайшли у візочку дитину без доросли, — повідомляє патрульна поліція.

Патрульні встановили, що дитину кілька годин тому до сусідів приніс небайдужий громадянин, до того вона перебувала на вулиці без нагляду.

«Дівчинка була в легкому одязі. Нам повідомили, що вона знаходилась на вулиці приблизно з 14 години, потім її хтось забрав, і лише через кілька годин повідомили поліцію», — розповів інспектор Тарас.

Поліцейські почали розшукувати батьків, доєднався ще один екіпаж. Тим часом, сусіди відігріли і нагодували дитя.

Через певний час патрульні виявили на вулиці Рівненській матір з співмешканцем, які мали ознаки сп’яніння. Пояснити, де дитина, жінка не могла. Її з товаришем освідували в наркодиспансері: стан сильного алкосп’яніння підтвердився. Про подію написали рапорт і передали у відділок поліції для подальшого розгляду відповідним підрозділом.

Дівчинку ж завезли в інфекційну лікарню. Як повідомили в медзакладі, з дитиною наразі перебуває родичка, загрози життю немає, а стан здоров’я перевіряють.