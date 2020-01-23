Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидают перемены в конце января 2020 года

Астролог рассказала, кого ждут серьезные события в судьбе до конца текущего месяца.

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которых, по ее словам, ждут кардинальные изменения в судьбе в конце января 2020 года.

По словам специалиста, для Овнов наступивший год начался довольно тяжело. Среди прочего, беспокойства наблюдались в личной жизни. Специалист уверена, что уже совсем скоро ситуация начнет налаживаться, и представители этого знака Зодиака начнут справляться с проблемами. Вы будете рассудительными, благодаря чему наладите отношения со второй иецхэзжн половиной, а ее поддержка поможет вам в карьерном продвижении.

Непростые времена свалились в последние месяцы на головы Стрельцов. Во многих сферах у представителей этого знака Зодиака произошел крах, но уже скоро произойдет событие, которое поддержит вас надолго. Вы переживете крайне удачный период, хотя сейчас кажется, что это невозможно. Не отчаивайтесь и верьте в лучшее. Скоро все обязательно наладится.

Водолеям также не везло с начала 2020 года. Вас накрыли мелкие неприятности, которые в своем объеме уже стали выбивать вас из колеи. Однако уже сейчас в вашей жизни начинается благоприятный период, и белая полоса даст вам все свои возможности. Вы начнете новый проект, организуете свое дело и, как ни странно, будете уделять больше времени любимым.

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