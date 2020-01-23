На майские праздники: «меджлис» планирует марш на Крым

Запрещенный в России «меджлис крымско-татарского народа» запланировал «марш на Крым» на 2 мая, заявил глава организации Рефат Чубаров. Он уточнили, что речь идет о ненасильственном сопротивлении против присоединения полуострова к РФ. Тем не менее, Чубаров не исключил силового варианта развития событий. В России при этом вспомнили, что все предыдущие планы главы «меджлиса» организовать подобный марш не увенчались успехом.

Участники «меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) намерены пересечь границу с Крымом 2 мая, заявил украинскому «Пятому каналу» глава организации, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Он уточнил, что участники акции собираются перейти границу через пункт пропуска «Чонгар». Чубаров подчеркнул, что это будет марш ненасильственного сопротивления против присоединения Крыма к России. Тем не менее, он не исключил силовой вариант прорыва на полуостров.

По словам главы «меджлиса крымско-татарского народа», в первых рядах будут идти члены организации, украинские депутаты и представители Запада.

О намерении участников «меджлиса» организовать шествие с территории Украины в Крым Чубаров заявил еще в начале декабря прошлого года. Он отметил, что акция будет называться «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров еще тогда заверил, что она будет носить мирный и ненасильственный характер.

Как пояснил экс-депутат, акция призвана «помочь вернуть в правовые рамки Россию», передавал УНИАН. К тому моменту организаторы марша уже сформировали штаб. Чубаров уточнил, что подготовка шествия должна занять несколько месяцев. Он сообщил, что организаторы планируют обратиться к другим странам и международным организациям с предложением принять участие в марше. В частности, речь идет о Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, ПАСЕ, парламентской ассамблее ОБСЕ и парламентской ассамблее НАТО. Предложение присоединиться к акции направят и депутатам Верховной рады.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек после такого заявления Чубарова вспомнил о его предыдущем опыте организации подобных акций.

«Чубаров решил напомнить о себе крымчанам и поставил заезженную пластинку о «марше на Крымский полуостров». Как показал опыт последних лет, все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось все меньше и меньше. Последний раз Чубаров пришел вместе с 20 сторонниками, которые скандировали, кричали, устроили настоящие овации сами себе в 100 метрах от границы Крыма», — напомнил он.

Поэтому, как считает депутат, таким заявлениям главы «меджлиса» не стоит придавать значения.

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров, в свою очередь, назвал это заявление бывшего депутата Верховной рады провокацией.

«Основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания. Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более, чем громкий анонс»,

— сказал он РИА «Новости».

Во избежание недоразумений Умеров посоветовал организаторам акции у границ Крыма согласовывать ее с российским МИДом и правоохранительными органами.

Планы Чубарова организовать марш на Крым прокомментировал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его убеждению, такой марш, даже если представить, что он действительно будет реализован, станет акцией против населения Крыма, которое самостоятельно определило свою судьбу.

«Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», — сказал сенатор RT.

Кроме того, Косачев напомнил, что Россия умеет защищать себя и своих граждан, «и в этом ни у кого не должно быть сомнений».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума, который был организован местными властями после госпереворота в Киеве. За то, чтобы Крым и Севастополь стали российскими регионами, высказались более 95% их жителей.

Официальные итоги голосования Украина не признала. Киев в этом поддержал ряд западных стран. При этом президент России Владимир Путин заявил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт окончательно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул, что Москва не считает возможным обсуждать статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.

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