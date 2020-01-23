Блумберг потратил на политрекламу четверть своего предвыборного бюджета

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Carolyn Kaster/AP

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который объявил о намерениях баллотироваться в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, уже потратил на политическую рекламу более $250 млн, передает агентство Bloomberg.

Ранее Блумберг заявил, что готов потратить на президентскую кампанию $1 млрд.

По данным агентства, бывший мэр Нью-Йорка потратил на политрекламу на $116 млн больше, чем его его соперник-демократ Том Стейер и более чем в восемь раз, чем сенатор от штата Вермонт Берни Сандерса.

Также отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп, который намерен переизбираться на второй срок, на данный момент потратил на политрекламу около $46 млн.

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