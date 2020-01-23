</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/473/12509473/Depositphotos_12286772_l-2015-pic905-895x505-65756.jpg" alt="«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач Путина" /></p> <p>

Минфин и Минтруд должны до 11 февраля подготовить поправки в бюджет, которые позволят изыскать дополнительно 4,5 трлн рублей до 2024 года. Об этом пишет газета «Известия».

Такое поручение министерствам отдал премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что данная сумма необходима для реализации инициатив президента России Владимира Путина, объявленных им в послании Федеральному собранию.

Как уточняет издание, в 2020 году уже будет необходимо найти 450 млрд рублей. Ожидается, что данные расходы покроют за счет свободных остатков, которые есть на счетах казначейства, а также средствами Резервного фонда.

Как рассказали собеседники газеты, отмена части налоговых льгот станет одним из наиболее вероятных источников средств для выполнения инициатив российского лидера.

В материале указывается, что всего в бюджете присутствует 2 трлн рублей и еще не хватает такой же суммы.

В свою очередь в Минфине отметили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета.

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