Увильнувшая бежавшего пешехода иномарка протаранила павильон кафе Барнауле

Авто едва не попало через парадный вход

23 января днем в Ленинском районе Барнаула легковой автомобиль въехал в закусочную, которая располагается прямо у проезжей части. Как утверждают свидетели происшествия в Сети, водитель машины мог таким образом уходить от столкновения с пешеходом, наезд на которого мог закончиться еще более трагично. В результате павильон получил повреждения, однако о пострадавших в ГИБДД Барнаула информация не поступала.

Со слов очевидцев событий, инцидент произошел на улице Малахова, в районе ТРЦ «Огни». Водитель легкового автомобиля якобы заметил перебегающего дорогу пешехода, и чтобы избежать наезда вывернул руль вправо. В результате авто въехало в общепит «Дымок», располагающийся по адресу улица Малахова, 81 «В», где в момент случившегося были посетители. Однако о пострадавших на данный момент каких-либо сведений нет. Зато известно, что в павильоне была разбита стеклянная витрина.

Как утверждают горожане, случившееся является закономерностью того, что пешеходы часто нарушают ПДД на указанном участке из-за перенесенных чуть поодаль остановок общественного транспорта. Некоторые горожане в свое время возмущались, что из-за этого люди будут переходить проезжую часть в неположенном месте, чтобы, к примеру, успеть на трамвай. Как видно, их опасения оказались не напрасными.