Трампа пригласили в сенат последить за ходом процесса по импичменту

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа последить за судом над ним в сенате с галереи для публики.

«Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого партийного фарса», — написал Пол в Twitter.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4 — Senator Rand Paul (@RandPaul) 22 января 2020 г.

Он разместил также фото приглашения на галерею сената.

Трамп в прошлом не исключал, что посетит процесс по импичменту, но непосредственных планов такого рода у Белого дома пока нет.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.