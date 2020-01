Трампа пригласили в сенат последить за ходом процесса по импичменту

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа последить за судом над ним в сенате с галереи для публики.

«Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого партийного фарса», — написал Пол в Twitter.

I heard @realDonaldTrump would like to attend the impeachment trial. Mr. President, would love to have you as my guest during this partisan charade. pic.twitter.com/GhTZ9Ez4U4

— Senator Rand Paul (@RandPaul) 22 января 2020 г.