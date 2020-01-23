Солнечная энергия и ее использование

Солнечный свет – это один из самых доступных, экологически чистых, возобновляемых источников энергии. Сегодня существует множество способов преобразования солнечной энергии в другие виды полезной для человека энергии (тепло и электричество). Для получения электричества используют солнечные электростанции (батареи) и коллекторы, о том, как оформить заявку на приобретение солнечных батарей можно узнать подробнее тут.

Принцип работы солнечных станций

Фотоэлектрический модуль или гелио-батарея, используется для накопления и последующего преобразования энергии солнца в электричество. Падение лучей солнечного света на фотоэлемент, приводит к образованию электронов, которые постепенно накапливаются в аккумуляторе. Затем полученное электричество поступает в инвертор, чтобы на выходе жители получали переменный ток.

Панели могут быть кремневого или пленочного типа. Наибольшей популярностью среди населения пользуются кремневые изделия, как наиболее эффективные в бытовом использовании. Кремневое оборудование может быть следующего вида:

• Монокристаллическая панель. Имеет высокое КПД, достигаемое за счет чистоты кристалла кремния, выращенного искусственно, что делает подобное оборудование значительно дороже.

• Поликристаллическая пластина. Изготавливается путем плавления и охлаждения кремния. Благодаря простоте метода, поликристаллы имеют боле доступную стоимость, но КПД, ниже чем у монокристалла, за счет меньшей чистоты пластины.

Пленочные батареи обладают гибкостью и более компактными размерами, но производительность ниже чем у кристаллических моделей.

Особенности установки солнечных батарей

Выбирая оборудование для установки обратите внимание, чтобы оно было сертифицированным, страна производитель не имеет значения. Местом монтажа солнечных панелей может быть кровля, фасад или специально подготовленные конструкции. Чтобы обеспечить энергией большой дом, где живет семья из 3 – 4 человек с ежемесячным потреблением электричества около 250 кВт. Панели должны занять площадь 30 – 40 метров, излишки получаемой энергии можно продавать государству. Для этого необходимо зарегистрировать оборудование, и заключить договор с местной энергетической компанией.