Как выбрать снаряжение для дайвинга

Безопасность погружения на глубину зависит от неукоснительного соблюдения правил поведения под водой и хорошо подобранного снаряжения. Опытные дайверы предпочитают подбирать экипировку самостоятельно, большой выбор товаров для дайвинга предлагает интернет-магазин Батискаф.

Основные элементы снаряжения

Оснащение для дайвинга можно взять в аренду, но планируя заниматься погружением на глубину постоянно, лучше приобрести индивидуальные аксессуары. К основным элементам снаряжения относятся следующие изделия:

Маска. Сегодня для дайвинга представлено множество моделей масок, изготовленных из самых разных материалов. Маска должна плотно прилегать к лицу, и обеспечивать надежную герметизацию.

Трубка. Данный аксессуар необходим при погружении без акваланга или для экономии воздуха в баллонах, при плавании на поверхности или погружении на малой глубине. Трубка должна иметь удобный загубник, чтобы вода не попадала в рот при дыхании.

Регулятор давления – устройство для дыхания под водой. Регулятор автоматически выравнивает давление воздуха в баллоне, до параметров окружающего давления. Состоит из двух элементов – редуктора, крепящегося к баллону, и легочника для подачи воздуха на вдохе. Дайверы не экономят на регуляторе, от этого элемента зависит безопасность под водой.

Ласты. Как и вся экипировка, ласты должны прочно держаться на ноге, при этом не сдавливать стопу. Жесткость ласт выбирают в зависимости от уровня профессионализма, новичкам лучше подбирать мягкие изделия.

Гидрокостюм должен соответствовать условиям погружения, чтобы защитить дайвера не только от случайных повреждений, но и сохранить тепло тела. Костюм должен плотно облегать тело дайвера, но не ограничивать движение. Существуют мокрые и сухие виды гидрокостюма. Для погружения в холодную воду, выбирают сухой тип, который может иметь дополнительный утепляющий слой.

Также необходимо подобрать удобный компенсатор плавучести, играющий важную роль в комфортном погружении. Не имея опыта трудно подобрать правильный компенсатор, поэтому перед приобретением снаряжения, лучше проконсультироваться с инструктором или опытным дайвером.