Какой роутер лучше для частного дома?

Беспроводной интернет необходим для полноценного использования мобильных гаджетов, поэтому роутеры, организующие раздачу интернета, имеются практически в каждом частном доме. Для домашнего использования представлено множество моделей маршрутизаторов, разработанные разными брендами, поэтому не имея специальных знаний, будет трудно подобрать правильное устройство.

Как подобрать роутер для дома

Маршрутизатор должен обеспечить покрытием всю площадь дома, и в идеале захватывать часть двора. Значит необходимо выбрать роутер с большим радиусом работы, устройство должно иметь несколько портов для установки антенн. Чем больше антенн, тем большую площадь обслуживает устройство. Также обращают внимание на мощность антенны, подбирайте с показателем от 5 dBi. Выбирая роутер для частного дома, принимают в учет следующие факторы:

Количество устройств, которые планируете подключить к сети.

Подключение WAN. Тип Ethernet – для подключения через сетевой кабель; ADSL – для подключения через телефонный кабель (встречается очень редко); 3G/4G, если интернет подключён через USB-модем.

Параметры скорости. Для большой площади выбирают устройства, дающие раздачу от 300 Мбит/секунду, меньшая скорость не позволит полноценно использовать одновременно больше двух устройств.

Диапазон работы роутера. Лучше подбирать устройства работающее на частоте 2,4 и 5 GHz, гарантирующее более стабильную связь. Можно найти устройства, работающие в трех диапазонах, но они стоят значительно дороже.

Простота настроек. Большинство пользователей проводят подключение и настройку устройства самостоятельно, поэтому данный параметр играет важную роль.

Наличие портов. На каждом устройстве имеется не меньше 4 LAN-портов, чтобы иметь возможность подключить компьютер, игровую приставку, телевизор. Также имеются устройства с USB разъемом, лучше отдавать предпочтение подобным устройствам.

При выборе маршрутизатора обращают внимание на производительность и мощность. От установленного процессора зависят возможности роутера, сможет ли он обеспечить подачу интернета на все подключенные устройства без падения скорости.