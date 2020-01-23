Forbes представил рейтинг королей российской недвижимости

Forbes опубликовал рейтинг королей российской недвижимости, в который вошли 30 компаний. Это фирмы, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидерами рейтинга много лет остается «Киевская площадь», принадлежащая бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Арендный доход компании в 2019 году составил $ 1,6 миллиарда. Занявшая второе место группа «Ташир» Самвела Карапетяна отстает по этому показателю почти в три раза ($ 655 млн). Третья строчка — у группы «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($ 580 млн).