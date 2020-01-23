Назвали автомобили, которые не покупают в РФ

Взяв за основу статистику АЕБ, газета «Известия» составила список автомобилей, которые хуже всего продаются в России. В их числе оказались модели Fiat, Smart, Ravon, Cadillac и Chrysler, китайских Hawtai, Brilliance, Foton и корейской SsangYong, нашедшие в 2019 году меньше 1000 покупателей.

Открыл список аутсайдеров российского авторынка весь легковой модельный ряд Fiat, а именно минивэн Doblo Combi (от 1,24 млн руб.), хэтчбек 500 (от 1,09 млн руб.) и пикап Fullback (от 1,7 млн руб.) – их суммарный объем продаж по итогам прошлого года составил всего 433 автомобиля.



Fiat Fullback. Фото Fiat

«Подбитый» кризисом и девальвацией рубля Cadillac тоже не нужен россиянам. По крайней мере, на это намекает статистика: седан CT6 (от 4,85 млн руб.), кроссовер XT5 (от 3 млн руб.) и внедорожник Escalade (от 5 млн руб.) нашли за двенадцать месяцев всего 975 покупателей.

Тем же отличились и их соотечественники из Chrysler, которые, оставшись с одной-единственной моделью – минивэном Pacifica (4,19 млн руб.) – реализовали всего-навсего 45 машин.

Откровенно низкие результаты в легковом сегменте показала и японская Isuzu, чей пикап D-Max (от 2,15 млн руб.) был продан в количестве 285 единиц. Продажи Smart, которой не помогло даже «покровительство» такого крупного и могущественного немецкого концерна, как Daimler, тоже оказались провальными – на автомобилях марки остановили свой выбор лишь 746 россиян.



Isuzu D-Max. Фото Isuzu

Свои «неудачники», оказывается, есть и среди «китайцев», которые, как ранее сообщали «Автоновости дня», в прошлом году стали самым успешным автомобильным сегментом в России. Самые низкие продажи показали Hawtai (69 ед.) с кроссоверами Laville (от 949 тыс. руб.) и Boliger (от 790 тыс. руб.), Brilliance (266 ед.) с кроссоверами V5 (от 939 тыс. руб.) и V3 (839 тыс. руб.), а также Foton (136 ед.), имевший в своем распоряжении внедорожник Sauvana (от 1,84 млн руб.) и пикап Tunland, который, судя по отсутствию цены на официальном сайте, благополучно покинул российский рынок из-за низкого спроса.

У корейской SsangYong продажи оказались и вовсе единичными — за год марка реализовала только 4 автомобиля, и все — из складских остатков «прощальной» партии, завезенной в нашу страну много месяцев назад.



Ravon R2. Фото Ravon



Ravon Nexia R3. Фото Ravon



Ravon R4. Фото Ravon

Хуже всех дела идут у Ravon. Вернувшись в Россию в августе прошлого года, узбеки сократили свою линейку до трех моделей: R2, Nexia R3 и R4. Конкуренции они пока не выдерживают — отсюда и закономерный «ноль» в графе продаж.