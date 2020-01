Начинается суд по делу Харви Вайнштейна – за изнасилования продюсеру грозит пожизненный срок

В Нью-Йорке 22 января начинаются судебные слушания по делу Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года 67-летнего кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах и насилии над десятками женщин, работавших в индустрии. За следующие два года число этих женщин выросло до сотни, по всему миру началось движение #MeToo, а сам Вайнштейн остался без семьи, друзей, карьеры и значительной части состояния. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы, но он по-прежнему уверен в своей невиновности и называет себя жертвой.

Обвинения основаны на показаниях двух женщин, Вайнштейну грозит от 5 лет до пожизненного

Обвинения, предъявленные Вайнштейну, основаны на показаниях двух женщин. Предполагается, что одну из них (ее личность не раскрывается) продюсер изнасиловал в гостиничном номере в Нью-Йорке в 2013 году, а другую жертву – Мими Хейли, работавшую ассистентом продюсера на съемках сериала студии Weinstein Company – принудил к оральному сексу в своей квартире на Манхэттене в 2006 году.

Всего Вайнштейну предъявили обвинение в пяти преступлениях по уголовному кодексу штата Нью-Йорк: изнасилованиях первой и третьей степени тяжести, сексуальном посягательстве, а также в совершении преступных действий сексуального характера. В зависимости от того, по каким эпизодам продюсера признают виновным, ему грозит от 5 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Самая тяжелая статья из перечисленных – «сексуальное посягательство», максимальное наказание по ней – пожизненный срок. Чтобы суд признал Вайнштейна виновным в этом преступлении, следствие должно доказать, что он систематически домогался женщин – поэтому в суде дополнительно выступят четыре свидетельницы, показания которых не стали основой для отдельных уголовных дел. Одна из них – актриса Аннабелла Шиорра, сыгравшая в сериале «Клан Сопрано». В октябре 2017 года она рассказала изданию New Yorker, что Харви Вайнштейн изнасиловал ее в начале 1990-х и продолжал домогаться в следующие годы. Показания Шиорры не входят в основные материалы уголовного дела, так как ее опыт не укладывается в сроки исковой давности.

Вердикт будут выносить 12 присяжных – семь мужчин и пять женщин. Известно, что присяжная под номером 11 пишет роман о «хищном» поведении взрослых мужчин, которые занимаются сексом с молодыми девушками – и балансе власти в таких отношениях. Адвокаты Вайнштейна настаивали на том, чтобы ее не включали в число присяжных, но судья Джеймс Бурк эти требования проигнорировал. По закону каждая сторона имеет право отклонить до 20 кандидатур без объяснения причин, но защита продюсера исчерпала эту возможность еще до рассмотрения кандидатуры присяжной номер 11, поэтому, когда ее утвердили, Вайнштейну только и оставалось, что сказать «вау».

Адвокаты продюсера дважды пытались перенести слушания из Нью-Йорка, ссылаясь на «карнавальную атмосферу», сопровождающую процесс; оба прошения судья отклонил. Бурк также пригрозил, что Вайнштейна возьмут под стражу за то, что он пользовался телефоном в зале суда и не перестал этого делать даже после многочисленных замечаний.

Защита постарается подорвать доверие к женщинам с помощью десятков писем и одного СМС

Вайнштейн продолжает настаивать, что никого не принуждал, и секс всегда был добровольным. Предполагается, что он не будет давать показания, а защита в первую очередь попытается подорвать доверие к показаниям женщин. Так, адвокаты будут упирать на то, что жертвы рассказали о случившемся не сразу, и постараются доказать, что женщины руководствовались собственной выгодой, вступая в связь с продюсером.

Для подкрепления своих аргументов защита привлечет вещественные доказательства – «десятки имейлов», отправленных Вайнштейну анонимной жертвой «сразу после» того, как он предположительно изнасиловал ее в 2013 году. По словам адвокатов, переписка длилась четыре года; они описывают сообщения как «подробные», «теплые» и «комплиментарные». Обвинения второй жертвы, Мими Хейли, попытаются опровергнуть с помощью СМС, которое она отправила в феврале 2007 года, через семь месяцев после происшествия в квартире Вайнштейна. Согласно судебным документам, Хейли написала: «Привет! Просто интересуюсь, будет ли у Харви время увидеться со мной перед отъездом. Мириам». Ее адвокаты уже называли эту уликой «спекуляцией».

Защита Вайнштейна собиралась показать эти письма отдельной презентацией, но судья Бурк разрешил только упомянуть их содержимое во вступительном заявлении. «Сложно представить что-то более относящееся к делу, чем эти имейлы, – уверял его один из адвокатов продюсера. – Свидетели будут рассказывать, как вступили в связь с мистером Вайнштейном [из-за страха], но мы опровергнем это их собственными словами». Другой адвокат защиты назвал эти письма «любовными» и заявил, что жертвы продюсера «хвастались» своими сексуальными контактами с ним.

Адвокаты Вайнштейна также собираются призвать двух экспертов – Элизабет Лофтус и Дебору Дэвис, авторов академических исследований «Подавленные воспоминания» и «Вспоминая оспариваемые сексуальные контакты: новый рубеж исследований памяти свидетелей». На суде они расскажут про «общее функционирование человеческой памяти»; адвокаты просили, чтобы также был упомянут феномен «добровольного нежеланного секса», но судья запретил затрагивать эту тему.

Вайнштейн считает себя жертвой, от него все отвернулись

Вайнштейн до сих пор не считает себя виновным. «Он думает, что он жертва. Он себя ни в чем не винит», — рассказал The New York Times один из друзей продюсера, пожелавший остаться анонимным. Это подтверждает и декабрьское интервью Вайнштейна, которое он дал газете New York Post. «Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек. И это было 30 лет назад! Я не говорю о нынешнем времени, когда это стало модно. Я начал делать это первым! Из-за того, что произошло, вся моя работа была забыта!» — заявил тогда Вайнштейн.

По данным New York Times, Вайнштейн проводит большую часть времени в арендованной квартире на Манхэттене: читает книги, смотрит сериалы и «гуглит свое имя». Многие из окружения продюсера перестали с ним общаться – в этом контексте один из источников издания сравнивает его с «прокаженным». «Если бы у Харви были права на какой-то фильм, он бы не смог их продать – это слишком рискованно. Все отвернулись от него, буквально все», – рассказывает другой анонимный собеседник издания.

Периодически бывшая жена Вайнштейна, Джорджина Чапман, разрешает ему навещать своих детей (вскоре после начала скандала она развелась с продюсером, получив право опеки над обоими детьми).

Вайнштейн отказывается говорить о своих финансах, но, по информации следователей, за последние годы он продал как минимум шесть объектов недвижимости, получив за них около 60 миллионов долларов. Как объясняют его адвокаты, большая часть денег уходит на алименты двум бывшим женам, а также на оплату услуг юристов, кризис-менеджера, медиа-консультанта, эксперта по отбору присяжных и человека, ответственного за то, чтобы продюсер всегда носил на ноге электронный браслет (он носит GPS-трекер с мая 2018 года, когда его выпустили под залог в миллион долларов; тогда же суд конфисковал у Вайнштейна паспорт).

С октября 2019 года Вайнштейн посещает публичные мероприятия, опираясь на ходунки. Еще в августе он попал в аварию, предположительно пытаясь увернуться от выбежавшего на дорогу оленя, получил травму и в декабре перенес операцию на позвоночнике.

Журналисты успели заподозрить его в симуляции – по информации New York Post, в декабре уже после операции его видели в продуктовом магазине без ходунков. Некоторые из опрошенных изданием Hollywood Reporter врачей отметили, что ходунки Вайнштейна подобраны не по размеру, а походка не выдает признаков сильных болей в спине – однако специалисты допускают, что в его возрасте восстановление после операции может проходить непросто, и ходунки действительно могли понадобиться.

В ответ на обвинения в симуляции продюсер согласился на интервью с New York Post – и дал его из элитной палаты нью-йоркской больницы. Как указывает корреспондент, бравший интервью, в «характерной для обидчика» манере бывший киномагнат грозился прервать разговор каждый раз, когда ему не нравился вопрос.

Продюсер выплатит 25 миллионов долларов по гражданским искам, но его ждет еще один уголовный суд

Ожидается, что слушания в Нью-Йорке продлятся до восьми недель. Вне зависимости от результата, позже Вайнштейн отправится в Лос-Анджелес – там его обвиняют в изнасиловании двух женщин в 2013 году, за что он может получить до 28 лет заключения.

При этом по информации The New York Times, в декабре 2019 года стороне Вайнштейна удалось достигнуть предварительного соглашения по гражданским искам. Более 30 женщин получат 25 миллионов долларов от страховых компаний, представляющих Weinstein Company. По условиям сделки, пишет издание, Вайнштейну не придется признавать свою вину и что-либо выплачивать самому, а «практически все» иски к Вайнштейну и его бывшей компании будут отозваны. Многие знаменитые женщины, обвинившие Вайнштейна в домогательствах – Гвинет Пэлтроу, Анжелина Джоли, Сальма Хайек – не участвовали в гражданском процессе.