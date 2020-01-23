Долг частного сектора Турции превысил 210 млрд долларов

Согласно данным ЦБ, с конца 2018 года ссуды банков уменьшились на 9,1 млрд долларов, в то время как стоимость облигаций банков приравнивается к около 27 млрд долларов, сообщает Duvar.

При этом кредиты финансовых учреждений, которые не являются банками, сократились на 3,2 млрд долларов, а облигации — на 558 млн долларов. Общая сумма задолженности составила 3,7 млрд долларов. В то же время долгосрочные кредиты в иностранной валюте на сумму 193,5 млрд долларов состоят на 60,9% из займов в долларах, на 33,7% в евро, на 3,8% в турецкой лире и 1,6% в других валютах.

Надо сказать, что 45,5% долгосрочных валютных кредитов были предоставлены финансовым учреждениям, а 54,5% выданы нефинансовым организациям.

Отмечается, что с учётом процентной ставки выплаты с капитала на следующий год составят 51,8 млрд долларов.