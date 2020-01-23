</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/506/12861506/RIAN_3291832.HR-pic905-895x505-14584.jpg" alt="«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ" /></p> <p>

Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что это понятие намерены заменить конкретными цифрами выплат.

Речь идет о финансовой единице или другом определении.

Как стало известно, Минюст сейчас готовит соответствующий законопроект.

По данным издания, также поправки насчет МРОТ предложили внести в Воздушный кодекс Россси, устав железнодорожного транспорта, а также ряд федеральных законов.

Как рассказали в Минюсте, это планируется сделать, так как понятие «МРОТ» имеет широкий смысл и его нужно уточнить, чтобы избежать двусмысленности.

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