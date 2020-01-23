Россияне отказываются от пластиковых соломинок ради экологии

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Продажи пластиковых соломинок для напитков упали в прошлом году на 30% по сравнению с 2018-м годом. Зато бумажные, а также многоразовые металлические и стеклянные соломинки стали приобретать на 128% чаще. Это следует из данных Интернет-магазина Ozon, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Компания проанализировала более 2 миллионов заказов. В результате выяснилось, что «забота об экологии и бережливое потребление превращаются в устойчивый тренд в городах-миллионниках — а это, в свою очередь, развивает новые покупательские привычки».

Бум продаж многоразовых и бумажных соломинок пришелся на предновогодний сезон 2019 года. В этот период спрос «вырос на 200% относительно среднегодового значения», говорится в релизе.

Также в компании заметили, что в моду у россиян вошли тканевые сумки-шопперы и сетчатые авоськи. За 2019 год их продажи оказались в 2,5 раза выше, чем в 2018 году.

В январе 2020 года заказы таких сумок выросли и вовсе на 700% по сравнению с первым месяцем 2019-го года.

Постепенно переходят россияне также на многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов, а также на специальные экомешочки из ткани.

«За весь 2019 год их продажи на Ozon выросли на 140%, а в первые две недели января 2020 года на площадке было куплено около 10 тысяч упаковок многоразовых пакетов», — отмечают в магазине.

Задумываются об вреде для экологии и родители. Они переходят на многоразовые подгузники.

В прошлом году продажи таких изделий выросли в 2,5 раза по сравнению с 2018-м годом.

Увеличились и продажи термокружек в Интернет-магазине. За 2019 год спрос на них вырос в 2,5 раза. В компании связывают это с тем, что во многих кофейнях теперь предлагают наливать напитки в термокружки вместо бумажных стаканчиков.

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