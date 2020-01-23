Бийчане соцсетях выбирают виноватого ДТП зебре участием пассажирского автобуса пешехода

В Бийске водитель пассажирского автобуса сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили корреспонденту ИА «Банкфакс» в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, пешеходу потребовалась госпитализация после аварии. В соцсетях бийчане рассуждают о том, кто же виноват в этом ДТП: на опубликованном видеоролике видно, что автобус, вероятно в условиях гололеда, уходил от столкновения с остановившейся перед ним машиной.

ДТП произошло еще 17 января, приблизительно в 7:50 на улице Социалистической, однако подробности и видео появились позже. Из опубликованного в соцсетях ролика становится понятно, что женщина хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По одной полосе автомобили остановились, пропуская пешехода, а вот на второй иномарка будто бы затормозила слишком поздно, из-за чего, видимо, не успел оттормозиться следовавший за ней «ПАЗ-4234». Уходя от столкновения, водитель пустил автобус в занос и зацепил женщину, которую от удара отбросило на землю.

Мнения бийчан в соцсетях по этой ситуации разделилоиь. Одни принялись ругать водителя автобуса, утверждая, что он не выбрал безопасную дистанцию для движения и якобы вообще ехал слишком быстро. «Разобрались» пользователи соцсетей и с причиной спешки: водителя тут же обвинили в том, что он торопился, чтобы уложиться в график, который многие перевозчики ставят выше соблюдения ПДД и безопасности пассажиров. Однако, все эти аргументы разбились о замечание, что автобус, судя по его виду, скорее служебный, а не маршрутный. при этом в ГИБДД также отмечают, что он двигался не по маршруту и без пассажиров.

Досталось и городским коммунальщикам. Жители наукограда отметили, что на занесенных снегом дорогах сложно не попасть в ДТП. Нашлись даже такие, кто винил в аварии пострадавшего пешехода: якобы она должна была чуть ли не предвидеть действия водителя «ПАЗа». Однако на записи видно, что пешеход проявляет разумную осторожность, дожидаясь, пока остановятся все движущиеся впереди автомобили на дороге. Также подписчики в Сети отмечают, что по их сведениям, водитель уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.