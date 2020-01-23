Аэропорт в Триполи приостановил свою работу

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Международный аэропорт «Митига» ливийской столицы Триполи приостановил работу и перенес рейсы в город Мисрата, говорится в заявлении столичной авиагавани в Facebook.

«Уведомляем вас о приостановке авиасообщения до дальнейшего уведомления и переносе рейсов в международный аэропорт Мисраты с четверга 23 января», — говорится в сообщении.

«Митига» регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Фаеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром «Митига». ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и «не подвергать самолеты угрозе уничтожения».

В Берлине 19 января прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.