Умер актер Данила Перов

Share Tweet Share Share Email Comments В ночь на 22 января в возрасте 51 года скончался заслуженный артист России Данила Перов. Причиной смерти Данилы Перова стал оторвавшийся тромб, рассказала в соцсетях актриса Елена Скороходова. Об этом сообщает театр «Содружество актеров Таганки». «Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — сообщается на сайте театра.

Данила Перов — сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова — родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре «МодернЪ», с 1994 года служил в театре «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.На экранах дебютировал еще младенцем — в киноповести «День и вся жизнь». Далее — детские роли в картинах «Письмо из юности», Паша в легендарной ленте «Марка страны Гонделупы», «Посейдон» спешит на помощь» и «Хочу, чтоб он пришел» (Витька — главная роль), фильм «Инспектор ГАИ», сериалы «Марш Турецкого» и «Универ».