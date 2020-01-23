23 января отмечается праздник Григорий-летоуказатель

Праздник Григория-летоуказателя посвящен святителю Григорию Богослову, жившему в Каппадокии 4 веке, которого почитают среди Отцов церкви. В этот день определяли, дождливым, сухим ли настанет лето, потому праздник носил название и летоуказателя.Так, о многих летних грозах и сырости предупреждал южный ветер, а также стога, укрытые инеем.Поговорками о предсказаниях погоды день этот также наделен: «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь», «Деревья в инее — небо будет синее».

Праздник на 23 января имеет в своем названии слово «Летоуказатель» не просто так. По древним приметам, опираясь на погоду в этот день, можно судить о том, каким выдастся лето. Вот факторы, по которым, согласно поверьям, можно было судить о летней погоде.Иней на деревьях, но не на весь день — к ясному лету.Постоянный иней с утра до вечера — к дождливому лету.Отсутствие облаков 23 января предвещает преждевременное наступление весны.Выпадение большого количества снега обещает обильный урожай.Если же стог сена покрыт инеем, лето окажется холодным.Южный ветер — к множеству гроз в начале лета.Безоблачное небо с утра до вечера — не исключена летняя засуха.Тают сосульки — к теплому лету.