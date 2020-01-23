Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо

У грудні минулого року головою Волинської обласної державної адміністрації став Юрій Погуляйко. Наразі він працює лише з одним заступником – Світланою Мишковець, яка перебуває на цій посаді ще із часів Володимира Гунчика, який очолював Волинь до попередника Юрія Погуляйка Олександра Савченка.

Наразі відомо, що невдовзі посади заступників голови Волинської ОДА перестануть бути вакантними.

Зокрема, декларації як кандидати на посади заступників вже подали Анатолій Костик та Леонід Кирильчук. Останній, до слова, має намір стати першим заступником голови Волинської ОДА.

Анатолій Костик – голова Волинської обласної організації Соціалістичної партії України. На сайті цієї політсили зазначають, що він народився у селі Чернів, Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1994 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Фізична культура». У березні 1995 року зареєстровувася як приватний підприємець. Займався підприємницькою діяльністю до 2015 року. З квітня 2008 року призначений директором ПП Костик І.О. З 2008 до 2012 року – помічник депутата Верховної Ради 6-скликання Потапчука М.Л. З листопада 2015 року – Голова ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край».

Чоловік проживає у Луцьку. У декларації зазначив дружину та дочку. Володіє часткою квартири у Луцьку загальною площею 44,5 м2 разом зі своїми батьками. Його дружина ж володіє квартирою у Луцьку площею 138,7 м2 та ще частиною, ймовірно, батьківської квартири. Крім того, Анатолій Костик має авто Honda CR-V 2018 року випуску, а його дружина – MERCEDES-BENZ E220 CDI 2016 року випуску.

Разом із дружиною Анатолій Костик декларує 450 тисяч гривень та 10 тисяч доларів готівки.

Леонід Кирильчук, який претендує на крісло першого заступника голови Волинської ОДА, колись працював заступником покійного Луцького міського голови Антона Кривицького. У 2010 року балотувався у Волинську обласну раду, але не пройшов. Має звання «Заслужений працівник сфери послуг України». Згідно з декларацією, Кирильчук має землю у селах Демидівського району Рівненської області, житловий будинок на 49,8 метрів квадратних у селі Товпижин Демидівського району, квартиру, офіс та гараж у Луцьку. У його власності – автомобіль AUDI Q5 2010 року випуску та 23 тисячі доларів готівки.

Зауважимо, що згідно із законодавством перший заступник голови обласної державної адміністрації призначається на посаду головою обласної державної адміністрації за згодою прем’єр-міністра України. Заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду головою ОДА за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України.