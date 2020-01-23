Правительство Турции за 2019 год выплатит более 500 млн долларов оператору третьего моста через Босфор

Правительство за первые шесть месяцев 2019 года уже выплатило более 1,4 млрд лир (245 млн долларов) ICA, консорциуму турецкой компании Içtaş и итальянской Astaldi, эксплуатирующему мост, и заплатит ещё 1,6 млрд лир (270 млн долларов) за период с июля по декабрь, сообщает Cumhuriyet.

Надо сказать, что в Турции было построено большое количество общественных объектов, в том числе инфраструктурных проектов, с использованием модели «построить-эксплуатировать-передать», согласно которой власти обязуются компенсировать любые потери доходов компаний подрядчиков.

Когда в 2016 году был открыт мост, Казначейство гарантировало подрядчикам доход, равный тарифам, установленным в размере 3 долларов плюс налог, со 135 тыс. автомобилей в день в течение 10 лет. Однако мост оказался непопулярным из-за высокой стоимости его использования.