Все извращенцы: экс-жена Богомолова засветилась в развратном видео

Сериал "Содержанки" будет наполнен пикантными сценами, где в том числе будет постельная сцена Дарьи Мороз.

Всего семь дней осталось до премьеры сериала "Содержанки", которая состоится эксклюзивно на площадке Start.ru. Напомним, это многосерийный эротический триллер. Одной из главных героинь сериала является Лена Широкова, роль которой исполнила Дарья Мороз.

Чтобы порадовать своих подписчиков, экс-супруга режиссёра Константина Богомолова показала новый тизер к сериалу, основную мысль которого емко выразила одна из героинь — "Все — извращенцы!". Напомним, сериал будет наполнен пикантными сценами, где в том иецхэзжн числе будет постельная сцена с участием Дарьи Мороз.

По сюжету во втором сезоне зрители узнает, не пожалеет ли Лена о том, что разрушила стабильный, но давно опостылевший брак, и ушла к олигарху Ольховскому. Кажется, он что-то все-таки скрывает. Даше придется работать над открытием галереи без помощи Игоря. Макс займется раскрытием тайны смерти Алисы.

"30 января вы узнаете #ктосверху эксклюзивно на @start.ru", — сообщила подписчикам Мороз.

Подписчики после просмотра стали задавать вопросы Мороз о сериале, а также будет ли она не премьере 29 января. Другие же ждут с нетерпением новых серий

"Дарья, скажите, пожалуйста, а в чем сверхзадача фильма, ну какие выводы я должна сделать после просмотра? Я без претензии, просто может я что-то не понимаю. Что все друг другу изменяют, что деньги стоят во главе мира?", — пишет irinavertashova

"Скорей бы!", "Урррраааа жду очень, "Жду с нетерпением", "Заждались уже…", "Интересно, так же как «бывшие» по одной серии в неделю?если так, то это очень жестоко", "Нельзя так с людьми… Мы же ждём, Дарья ", "Очень классное кино и хорошая игра актёров игра как в жизни веришь переживаешь стараешься вставить свою реплику молодцы спасибо интересно", "Очень жду!Сериал бомба!", "Было бы классно, если бы весь сезон сразу добавили в start, по одной серии в неделю это боль", — пишут поклонники сериала.