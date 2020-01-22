Какой сегодня праздник: 23 января 2020 года отмечается церковный праздник Григорий Летоуказатель в России

Сегодня, 23 января 2020, также празднуют День ручного письма (День почерка) и другие события.

Какой сегодня праздник 23 января 2020: церковный праздник Григорий Летоуказатель

Народный праздник Григорий Летоуказатель отмечается 23 января 2020 года (по старому стилю – 10 января).

В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Григория, епископа Нисского. В простонародье его прозвали Летоуказателем, так как по погоде этого дня судили в целом о лете.

Григорий проживал в IV веке в Кесарии (Каппадокия), где и получил образование. Его учителем был брат – святитель Василий Великий. Также он много времени потратил на самостоятельное обучение. Благодаря этому иецхэзжн стал ритором (оратором) и ушел из церкви. После смерти супруги он вернулся в родное имение и церковь.

В 372 г. Григория назначили на должность епископа Ниссы. С этого года его деятельность была посвящена борьбе с арианами. Григорий был схвачен, но ему удалось сбежать. Несколько лет он скитался, претерпевая невзгоды и страдания, но не оставил веру.

В 381 г. в Константинополе был созван II Вселенский собор, где Григорий стал одним из главных деятелей. В 383, 386 и 394 годах он выступал в Константинополе, произнося разные Слова. Григорий рьяно защищал Православные догматы и стал авторитетным богословом империи.

Он дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора.

Если в этот день деревья и стога с сеном иней покрывает, то лето будет холодным.

Если на Григория Летоуказателя дует южный ветер, то июнь будет дождливым.

Если в этот день стоит ясная погода и лежит сухой снег, то лето выдастся засушливым.

Если выпало много снега, то год будет урожайным.

Если в этот день сосульки начали таять, то лето будет теплым.

Если на небе нет облаков, то весна рано в свои права вступит.

День ручного письма (День почерка)

День ручного письма, или День почерка отмечается 23 января.

Праздник создан с целью напомнить человеку о том, что в век электронных технологий это та малость, которая еще может выражать его индивидуальность.

В каждом телефоне, смартфоне и планшете есть не только калькулятор, который уже многим «помог» разучиться считать в уме, но и встроенные программы наподобие Т9, суть которых сводится к тому, что все в мире можно описать с помощью нескольких кнопок, а остальное система предложит сама (кстати, благодаря Т9 иногда получаются очень забавные опечатки).

Но прогресс шагнул еще дальше. Зачем вообще писать, если вместо слов можно использовать смайлы и графические картинки, которые разработаны специально для передачи испытываемых чувств. В какой-то степени, это, конечно, интересно. Но используя шаблонные картинки, невозможно передать всю гамму эмоций, которые ощущает человек.

По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые стороны. Графология считается одной из важнейших наук, способной только по ручному письму определить индивидуальные способности человека.

День зеленого света

Зеленый цвет – это энергия, природа, гармония, развитие и спокойствие одновременно. В помещениях с интерьером в таких тонах люди чувствуют себя уютно и комфортно. Если речь идет о природе, то при упоминании зеленого цвета память сразу же рисует молодую весну, когда свежие листочки только-только начинают радовать глаз после хмурых дней зимы или раздолье жаркого лета, когда все вокруг усыпано налитой сочной зеленью, которая шепчет: «Вот она – жизнь, в каждом мгновении».

В календаре событий существует такой интересный праздник как День зеленого света, который отмечается ежегодно 23 января. На подсознательном уровне этот цвет воспринимается как сигнал «можно». В первую очередь он ассоциируется со светофором. Горит зеленый, значит, путь открыт, можно ехать дальше, не снижая скорости и не притормаживая, не теряя драгоценные мгновения жизни.

Кто празднует именины 23 января 2020?

Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр.

Что произошло 23 января 2020 в России и мире?

1556 – в Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение.

1849 – в штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине.

1881 – в Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского.

1895 – впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.

1960 – установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.

Кто родился 23 января 2020 из знаменитостей?