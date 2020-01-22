Экс-министра труда и социальной защиты назначили главой Пенсионного фонда

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин

Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший министра труда и социальной защиты Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовали на сайте правительства.

Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, что Топилин не получил должности в новом кабмине.

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