Работников алтайской школы привлекли дисциплинарной ответственности смерть ребенка отравления тосолом

Министерство образования Алтайского края не проводило проверку из-за смерти девятилетнего мальчика из села Панкрушиха, который отравился тосолом, найденным на территории школы. Об этом сообщила пресс-служба реготделения ЛДПР со ссылкой на депутата Алтайского Заксобрания Евгению Боровикову. Ранее по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако на данный момент сообщается лишь о дисциплинарной ответственности для сотрудников учреждения.

Как сообщалось ранее, Евгений Боровикова в обращении к министру образования Максиму Костенко требовала проведения внутренней проверки в Панкрушихинской СОШ. Также она считала, что на это время необходимо отстранить от должности директора школы и председателя комитета образования Панкрушихиского района. Из ответа ведомства на запрос депутат сделала вывод, что Минобр организовывать проверку не стал.

В данном документе (есть в распоряжении ИА «Банкфакс») указано, что после происшествия школу огородили забором, хотя по словам Боровиковой предписание об этом было выдано руководству еще до начала учебного года. Кроме того, теперь территорию образовательного учреждения каждый день осматривают сторожи и вахтеры. Также в школе провели инструктаж по мерам безопасности. Вдобавок замглавы Панкрушинского района по соцвопросам, председателю комитета по образованию и директору школы указано «с целью недопущения подобных случаев» (очевидно, имеется в виду смерть школьника) необходимо обеспечивать безопасность учащихся. Что касается более серьезных мер ответственности, то наказание за смерть ребенка понесли двое работников СОШ, которые несвоевременно убрали мусор. Как утверждается, их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Евгения Боровикова считает, что к ответственности необходимо привлечь не только дворников, но и более высокие чины. «Мальчика не вернуть. Почему все эти меры не были предприняты раньше руководством школы и комитета? Нашли «козлов отпущения» — всю вину переложили на двух рабочих по обслуживанию здания, которые сейчас привлечены к дисциплинарной ответственности. Якобы это именно они не досмотрели. Я считаю, что ответственность за трагедию должны понести на более высоком уровне», — высказалась парламентарий.

Напомним, что девятилетний мальчик из села Панкрушиха скончался в конце ноября после того, как за несколько недель до этого выпил с друзьями тосол из бутылки, найденной на улице. Данную информацию обнародовала Евгения Боровикова. Она полагала, что трагедия могла произойти из-за халатности комитета по образованию Панкрушихинского района и руководства СОШ, поскольку бутылка была найдена на территории школы. По словам депутата, в день похорон комитет праздновал свое 95-летие, поэтому чиновники и руководство школы их не посетили.

По факту гибели ребенка СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).