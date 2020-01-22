Онищенко рассказал о происхождении коронавируса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коронавирус существовал и раньше, но, вероятно, только сейчас перешел на человека, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Скорее всего, этот вирус преодолел межвидовой барьер: раньше он, судя по всему, был у перепончатокрылых», — сказал он РЕН ТВ.

По словам парламентария, изначально считалось, что это заболевание вызвано употреблением морепродуктов, однако сейчас эту версию не рассматривают.

«Раз начинается с пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи», — отметил он.

По мнению Онищенко, китайские власти недооценивают или «явно скрывают» угрозу распространения вируса.

Ранее Онищенко также заявлял, что из-за вспышки коронавируса в Китае мир находится «на пороге новой угрозы».

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, в Китае число заразившихся достигло 473 человек.

Кроме того, в январе с разницей в неделю в Петербург прилетели гражданин Китая и россиянин. Оба мужчины сами обратились к врачам и были госпитализированы в Боткинскую больницу, на данный момент коронавирус у заболевших не выявили. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров отметил, что с точки зрения эпидемиологической безопасности Россия готова противостоять возможной угрозе распространения заболевания.