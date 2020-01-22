В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так парламентарий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего, что проблемы на юго-востоке страны можно решить «завтра». По мнению украинского лидера, Киев «защищает» в Донбассе свои земли, но при обоюдном желании сторон «готов прекратить войну».

Бальбек предположил, что руководство ДНР и ЛНР также заинтересованы в завершении конфликта.

«Мне хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет, люди устали», — сказал он в комментарии телеканалу RT.

Также политик подчеркнул, что вместе с миллионами россиян и украинцев поддерживает стремление Зеленского к миру.

Весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, однако перестрелки продолжаются, несмотря на соглашения сторон о перемирии.