В ДНР сообщили об обстреле силовиками двух населенных пунктов

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра районы двух населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня с 21.55 до 22.09 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Новая Таврия и Коминтерново. Всего за указанный период было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра», — сказал представитель ведомства.