Серия национальных стандартов Интернета вещей доступна для публичного обсуждения

Share Tweet Share Share Email Comments





Проекты стандартов призваны упростить проектирование и разработку различных систем Интернета вещей и промышленного Интернета вещей в России.

Технический комитет «Киберфизические системы» на базе РВК совместно с ПАО «Ростелеком» и Всероссийским институтом сертификации при поддержке Минпромторга РФ вынес на публичное обсуждение серию предварительных национальных стандартов Интернета вещей. Проекты стандартов призваны упростить проектирование и разработку различных систем Интернета вещей и промышленного Интернета вещей в России.

В рамках Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК разработана серия из девяти проектов предварительных национальных стандартов в области сенсорных сетей, Интернета вещей и промышленного Интернета вещей. Результатом утверждения документов станет развитие в стране решений и приложений для цифровых систем с использованием IoT и IIoT, которые не будут зависеть от конкретного вендора, рассчитывают в РВК.

READ Россия даст денег Шри-Ланке на покупку Су-30 и БТР-82А

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 31 марта 2020 года. С текстами проектов предварительных национальных стандартов и материалами для подачи комментариев можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Киберфизические системы».