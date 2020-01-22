Павел Дуров: iCloud — «орудие слежки»

Share Tweet Share Share Email Comments

Источник: vk.com/durov





Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, — часть проблемы, написал он.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал iCloud «орудием слежки», передает РБК. Так он отреагировал на материал Reuters, в котором утверждается, что Apple из-за давления ФБР не позволила пользователям использовать сквозное шифрование данных в облачном сервисе. По его словам, «приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (такие как WhatsApp), являются частью проблемы».

Собеседники Reuters объяснили решение компании отказаться от шифрования тем, что корпорация не хотела рисковать попыталась избежать нападок со стороны чиновников из-за того, что госучреждения больше не смогут пользоваться ранее доступными сведениями.

READ Названы претенденты на Золотую малину-2020

20 ноября Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей. По его словам, потенциальная угроза есть не только информации в WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве с этим приложением. Так, мессенджер «постоянно используется злоумышленниками»в качестве «троянского коня».