Названы 5 продуктов, которые помогут людям после 40 лет сохранить здоровье

Share Tweet Share Share Email Comments С возрастом внутренние органы изнашиваются и начинают терять ту или иную функцию. Именно по этой причине чем старше человек становится, тем более он уязвим перед диабетом, раком, сердечно-сосудистыми хворями и так далее.Каждый человек может защитить себя, если изменит свой образ жизни и свои пищевые привычки. Люди после 40 лет могут начинать заботиться о своем здоровье хотя бы с употребления этих 5 продуктов – они помогут, образно говоря, держать болезни в страхе. Многие россияне нечасто лакомятся миндалем, и это срочно надо исправлять. Последние исследования связали употребление таких орешков со снижением уровня сахара в крови. Регулярное употребление миндаля защитит от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Читайте на Информинг.Ру: Эксперты назвали семь признаков старения, которые должны насторожить

Полезно изредка употреблять плоды сои – главное, чтобы она была экологически чистой и не генно-модифицированной. В них содержатся изофлавоны, которые, как известно, помогают снизить уровень холестерина, увеличить плотность костей и улучшить мужскую фертильность. Фактически, они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.Помидоры являются отличным источником антиоксиданта ликопена. Они могут защитить организм от появления и распространения раковых клеток, а артерии – от атеросклероза. Томатный сок также полезно пить – каждый день, лучше не покупной, а собственного приготовления. Напиток может защитить от рака простаты, легких и желудка, а также от болезней сердца.Рыба является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые благотворно воздействуют на мозг, уменьшают повреждения, вызванные курением, помогая восстановить клетки.Надежная защита от атеросклероза – овес и каши на его основе. Геркулес для питания людей за 40 не подойдет. Цельный овес содержит бета-глюканы, клетчатку, которая помогает снизить уровень ЛПНП – липопротеинов низкой плотности, так называемого «плохого» холестерина.Исследования показывают, что употребление даже 3 граммов овса в день может помочь снизить уровень холестерина на пять-десять процентов. Яндекс Дзен