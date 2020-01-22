Клиенты Сбербанка из-за фейка за пару часов сняли из банкоматов в 2014 году 250 млрд рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что из-за фейковой новости об отключении карт Visa клиенты этого банка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он уведомил, что в декабре 2014 года в СМИ появилась фейковая новость о том, что карты Visa прекратят свою работу в 00 часов 00 минут.

Как дополнил Кузнецов, из—за этого из банкоматов в массовом порядке люди начали снимать деньги.

«Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — рассказал Кузнецов.

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По его словам, это привело к тому, что банку пришлось в круглосуточном режиме решать все вопросы, касающиеся управления и транспортировки наличных денег.

Как отметил представитель финансовой организации, такая мера позволила «не без труда» не допустить массовую панику в России.