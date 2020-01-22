Помпео заявил, что будет счастлив дать показания по делу об импичменте Трампа

close

Francisco Seco/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему готов дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Если законом потребуется, чтобы я дал показания, то, как говорил раньше, буду счастлив это сделать», — заявил госсек, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом.

Ранее Сенат США одобрил резолюцию, позволяющую верхней палате Конгресса провести процедуру импичмента в ускоренном режиме.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

READ Ученые выяснили, что половина бездомных имеет травмы головы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Очень быстро»: сенат утвердил процедуру импичмента Трампа

— Республиканцы отклонили запрос допдокументов в рамках импичмента Трампа

— Демократы требуют документы по Украине в рамках дела об импичменте Трампа

Источник