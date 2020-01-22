Павел Дуров советует удалить WhatsApp

Источник: vk.com/durov





Создатель Telegram заявил, что ранее в WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую киберпреступникам и правительственным спецслужбам получить данные пользователей.

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС. По его словам, потенциальная угроза есть не только информации в WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве с этим приложением. Так, мессенджер «постоянно используется злоумышленниками»в качестве «троянского коня».

Ранее на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, позволяющая киберпреступникам и правительственным спецслужбам получить доступ к данным пользователей, рассказал Дуров. Сейчас он напомнил свое предсказание, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться. Создатель Telegram сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего Facebook, оставляют в приложении уязвимости для шпионажа случайно.

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В мае газета Financial Times писала, что злоумышленники устанавливали шпионское ПО на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. 18 ноября газета The Independent сообщила, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении уязвимости, из-за которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей через вирус.

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