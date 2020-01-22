Ламинирование или наращивание ресниц

Каждая девушка заботится о своей внешности и стремится к совершенствованию. Поэтому многие представительницы прекрасного пола мечтают об объемных пушистых ресницах.

Существуют разные методы подкручивания ресниц и придания объема. Некоторые используют специальные щипцы для подкручивания ресниц, некоторые используют тушь, которая должна придавать объем ресницам, другие девушки использует наращивание ресниц или ламинированием. В данной статье мы разберемся об отличиях в ламинировании и наращивании. Ведь для многих может показаться, что это практически одна и та же процедура, но нет они очень отличаются друг от друга посредством эффекта после самого процесса. Существует много магазинов, предоставляющих все для наращивания ресниц.

Иитак, ламинирование ресниц представляет собой процедуру, которая проводится с помощью нанесения на ресницы кератинового состава. Сам кератин-это такой вид белка, который уже есть в самом организме человека. Волосы, ногти состоят из кератина. В состав ламинированием входят и витамины, которые укрепляют и продают немножко объем, делая их визуально толще, а также стимулируют их рост. То есть ламинирование-это процесс придания вашим ресницам ухоженного вида и насыщения. их витаминами. Многие задают себе вопрос: как же делают ламинирование волос? В основном процедурой ламинирования включает три состава. Сначала на ваши ресницы будут наносить первый состав. Данный состав он очищает волоски, раскрывает чешуйки и это позволяет лучше проникать последующим составам в структуру ваших ресничек. Дальше использование второго состава, включающего в себя кератин для напитывания ресничек витаминами, придание им ухоженного вида, Третий состав закрепляет сам результат. У ламинирования есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

1. процедура занимает не более полутора часов по сравнению с наращиванием ресниц. Это довольно быстрая процедура.

2. ламинирование ресниц оказывает лечебный эффект на реснички, тем самым получаете не только ухоженный красивый изгиб ваших ресничек, но и восстанавливаете их рост и придаете им объем, напитывая их витамины.

3. эффект от таких ресничек сохраняется от полутора до 2 месяцев.

4. можно использовать косметику, а также смывать тушь при этом не боясь повредить ресницы.

Минусы:

1. непереносимость компонентов, которые входят в состав использующегося при ламинировании ресниц.

2. если вы планируете на наращивание, то вам не нужно ламинирование. Так как после процедуры ламинирования, клей для наращивания ресниц может не закрепиться. Посредством этого сделает эффект объемных ресниц не долгим

3. ламинирование ресниц не удлиняет их, а только придает объем.

Наращивание ресниц — это процесс прикрепления искусственных реснички к натуральным. Есть несколько типов наращивания. В зависимости от типа и узнается количество прикрепления искусственных ресничек к вашим. Во многих магазинах вы сможете купить черные ресницы. У наращивания есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

1. достигается многократной объем и удлиняются ваши реснички

2. можно сделать цветные ресницы.

3. большой ассортимент для выбора длины толщины самих ресниц

4. наращивание можно подчеркнуть вашу форму глаз

Минусы:

1. процедура может занимать до 6 часов в зависимости от типа наращивания.

2. после процедуры нужен тщательный уход за ресничками.

3. эффект наращенных ресниц длится максимум 3-4 недели.

4. Если у вас есть заболевание глаз, то наращивание вам противопоказано.

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