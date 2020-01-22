МИД Турции: Эрдоган призвал Путина содействовать прекращению атак в Идлибе

«Наш президент привел Путину статистические данные и объяснил всю серьёзность обстановки (в Идлибе – ред.). Во время встречи он откровенно и открыто рассказал господину Путину, что нападения должны обязательно прекратиться. С таким же призывом мы обратились к международному сообществу», — цитирует министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу ТАСС .

Напомним, что 19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.