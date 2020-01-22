Сбербанк: потери РФ от кибератак в 2019 году составили 2,5 триллиона рублей





В банке считают, что экономические потери продолжат расти.

Потери экономики России в 2019 году от действий киберпреступников составили 2,5 трлн руб., заявили в Сбербанке. Там также считают, что экономические потери продолжат расти и в 2020 году могут составить 3,5-3,6 трлн руб., передает ТАСС.

2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по банковским картам, которая затрагивала как минимум 200 клиентов банка. Эксперты назвали данные подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

4 октября служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила сотрудника банка, который попытался похитить клиентскую информацию в корыстных целях. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей.

После крупной утечки данных в октябре 2019 года Сбербанк разработал автоматизированную программу по предотвращению потери информации и данных клиентов, сообщили в организации.

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