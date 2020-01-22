Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

Suzanne Plunkett/Reuters

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что парламентарии одобрили законопроект по Brexit.

Уточняется, что теперь документ направлен на подписание королеве Елизавете II.

Кроме того, после выхода страны из состава Евросоюза 31 января, стороны в рамках переходного периода начнут обсуждение вопросов торговли.

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