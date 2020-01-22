Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий законопроект был предложен госсоветом Удмуртской республики.

Уточняется, что ранее было принято решение о том, что родившие 3-4 детей многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию.

Авторы нового законопроекта рассчитывают на «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин». По оценкам составителей документа, стоимость реализации инициативы оценивается в 5,21 млрд рублей.

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