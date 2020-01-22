Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке

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Кристалина Георгиева
РИА «Новости»
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Очень приятно», — сказала Георгиева по-русски, когда пожимала руку Гончаруку. Он также ей отметил по-русски словом «взаимно».
После этого глава МВФ продолжила беседу с Зеленским на английском.
При этом она обратила внимание делегации на то, что на Украине не все любят русский язык.
«Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова», — добавила Георгиева.
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