Чтобы было нормально новоалтайские коммунисты пикете донесли свое видение поправок Конституции

На плакаты свои требования коммунисты не вынесли

Актив горкома КПРФ в Новоалтайске 21 января организовал пикет, раскритиковав как уже произошедшие, так и грядущие изменения в структуре федеральной власти. Похоже, что городские коммунисты не поддерживают как смену руководства федерального правительства, так и поправки к Конституции, которые внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин. Повестка протестной акции оказалась весьма обширной и по этой же причине очень размытой.

Как рассказала корреспонденту ИА «Банкфакс» руководитель новоалтайского горкома КПРФ Людмила Клюшникова, пикет проходил на площади у ДК «Железнодорожников». Его участниками стали 20 человек при 30 заявленных. По словам Клюшниковой, на массовость повлияло то, что пикет проходил в разгар рабочего дня. Судя по опубликованным фотографиям, коммунисты раскритиковали назначение Михаила Мишустина вместо Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ и социальный блок изменений в Конституции, которые внес на рассмотрение в Госдуму Владимир Путин.

Людмила Клюшникова точно не обозначила позицию коммунистов Новоалтайска – против ли они всех произошедших изменений или же их не устраивают отдельные нюансы. Она лишь уточнила, что, по ее мнению, изменения в Конституции должны носить социальный характер. Таковыми она считает отмену ЕГЭ, откат пенсионной реформы и др. «Мы хотим, чтобы было нормально в нашей стране, как при Конституции, которая была в СССР. Чтобы была нормальная конституция для народа РФ. Чтобы отменили ЕГЭ, чтобы отменили пенсионную реформу, чтобы были обширные, максимально значимые изменения для народа», — объяснила Клюшникова. На это, видимо, может повлиять назначение председателем правительства РФ Павла Грудинина, о котором, судя по плакатам, грезят партийцы.

Большие надежды коммунисты возлагают на сознательность граждан, которым предстоит высказать свое мнение о поправках в Конституции в ходе всенародного голосования. Именно поэтому активисты собираются и дальше проводить протестные акции, дабы привлечь внимание земляков к вопросу.