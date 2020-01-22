Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке

ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.

«Очень приятно», — сказала Георгиева по-русски, пожимая руку премьеру Украины Гончаруку. «Взаимно», — ответил он ей также по-русски. Видео встречи опубликовано в Facebook аккаунте офиса президента Украины.

Затем Георгиева продолжила беседу с Зеленским на английском.

«Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата (ее мать — ред.) из Харькова», — сказала она.